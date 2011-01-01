嚴選穀物的原型顆粒，營養好喝少負擔
為忙碌生活添加滿滿活力
全穀營養
搭配黃金比例超級五麥
幫您補充每日所需的多元穀物營養與膳食纖維
全系列特色
Series Features
吃的營養，就從桂格全天然五麥開始
超過140年的穀物專家「桂格」，由食品科學家團隊精選全天然食材，搭配黃金比例超級5麥：藜麥、蕎麥、燕麥、黑麥及大麥，幫您補充每日所需的多元穀物營養與膳食纖維，幫助新陳代謝，增強體力!
天然全穀食材，給你濃郁穀香與真實穀粒雙重享受
以全天然五麥為基礎，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，與多元穀物、豆類、堅果，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實顆粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
選穀選桂格，十五大安心保證最用心
140年以上穀物製造經驗連續多年銷售第一名*通過604項農藥檢驗通過重金屬檢驗無添加人工色素
無添加防腐劑通過反式脂肪檢驗通過三聚氰胺檢驗通過二氧化硫檢驗通過塑化劑檢驗
通過黃麴毒素檢驗通過順丁烯二酸檢驗通過赭麴毒素檢驗ISO 22000品質驗證台灣製造，保證新鮮
*Kantar凱度消費者指數資料指出，在2011年1月1日至2019年12月29日期間，桂格在沖調穀物市場中(包含袋盒裝多穀粉、三合一麥片及方便沖燕麥類產品)，連續九年銷售第一。
產品介紹
Product
{ 無添加糖系列 }
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