嚴選穀物的原型顆粒，營養好喝少負擔
為忙碌生活添加滿滿活力

全穀營養

藜麥
蕎麥
燕麥
黑麥
大麥

搭配黃金比例超級五麥
幫您補充每日所需的多元穀物營養與膳食纖維

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全系列特色
Series Features

吃的營養，就從桂格全天然五麥開始

超過140年的穀物專家「桂格」，由食品科學家團隊精選全天然食材，搭配黃金比例超級5麥：藜麥、蕎麥、燕麥、黑麥及大麥，幫您補充每日所需的多元穀物營養與膳食纖維，幫助新陳代謝，增強體力!

天然全穀食材，給你濃郁穀香與真實穀粒雙重享受

以全天然五麥為基礎，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，與多元穀物、豆類、堅果，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實顆粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！

選穀選桂格，十五大安心保證最用心

140年以上穀物製造經驗連續多年銷售第一名*通過604項農藥檢驗通過重金屬檢驗無添加人工色素
無添加防腐劑通過反式脂肪檢驗通過三聚氰胺檢驗通過二氧化硫檢驗通過塑化劑檢驗
通過黃麴毒素檢驗通過順丁烯二酸檢驗通過赭麴毒素檢驗ISO 22000品質驗證台灣製造，保證新鮮
*Kantar凱度消費者指數資料指出，在2011年1月1日至2019年12月29日期間，桂格在沖調穀物市場中(包含袋盒裝多穀粉、三合一麥片及方便沖燕麥類產品)，連續九年銷售第一。

產品介紹
Product

{ 無添加糖系列 }

嚴選十六

黑穀堅果

黑芝麻糊

杏仁核桃

藜麥堅果

全天然五麥嚴選十六
全天然五麥-嚴選十六
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「嚴選十六」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，與十六種多元穀物、豆類、堅果，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實顆粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
全天然五麥黑穀堅果
全天然五麥-黑穀堅果
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「黑穀堅果」全穀配方，添加黑芝麻、藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配核桃、黑豆、小麥等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
全天然五麥黑芝麻糊
全天然五麥-黑芝麻糊
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「黑芝麻糊」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配黑芝麻、白芝麻、糙米等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
全天然五麥杏仁核桃
全天然五麥-杏仁核桃
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「杏仁核桃」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配杏仁、核桃、銀杏果等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
全天然五麥藜麥堅果
全天然五麥-藜麥堅果
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「藜麥堅果」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配腰果、核桃、南瓜子等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
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全天然嚴選十六

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全天然黑堅果

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全天然黑芝麻糊

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全天然杏仁核桃

杏仁核桃

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全天然藜麥堅果

藜麥堅果

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{ 含糖系列 }

黑芝麻糊

松子核桃

山藥白芝麻

全天然五麥黑芝麻糊
全天然五麥-黑芝麻糊
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「黑芝麻糊」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配黑芝麻、白芝麻、糙米等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
全天然五麥松子核桃
全天然五麥-松子核桃
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「松子核桃」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配松子、核桃、銀杏果等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
全天然五麥山藥白芝麻
全天然五麥-山藥白芝麻
天然全穀食材 給你濃郁穀香與真實穀粒的雙重享受
以全天然五麥為基礎，設計出「山藥白芝麻」全穀配方，添加藜麥與蕎麥完整顆粒，搭配紫山藥、白芝麻、糙米等多元營養，熱沖、冰沖都能享受濃郁穀香與真實穀粒的雙重美味，每天一杯，讓您補充能量，活力滿滿一整天！
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全天然黑芝麻糊

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全天然松子核桃

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全天然山藥白芝麻

山藥白芝麻

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食用時機
臨時快速補充能量

冰熱沖皆可
冰鮮奶沖泡更美味
忙碌早晨
下午茶
宵夜
全天然五麥